Москва, 18 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В ближайшие три года в отраслевом развитии драйверами роста станут обрабатывающая промышленность, IT, строительство и недвижимость, транспорт, профессиональные услуги и туризм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Искусственный интеллект

«Рост IT-отрасли будет обеспечен за счет налогового маневра, цифровизации, развития технологий искусственного интеллекта», — перечислил министр.

Строительная отрасль будет расти за счет поддержки жилищного строительства, ипотечного кредитования, нового подхода к освоению территорий, отметил он.

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