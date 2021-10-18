Москва, 18 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 998 человек, сообщили 18 октября в федеральном оперативном штабе.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Смертность от ковида в России в последние сутки сохраняется на стабильном уровне. Накануне от коронавирусной инфекции скончались 997 человек, двумя днями ранее — 1002 человека.

В штабе также назвали суммарный показатель числа смертей от COVID-19 — 224 310 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки установлен суточный максимум заражений коронавирусом.