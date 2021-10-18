Никольское, Ленинградская область, 18 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Умирающего петербургского киберспортсмена Алексея Малышева обнаружили возле гаражей в городе Никольское в Ленинградской области. Об этом 18 октября сообщает телеканал «78».

Личная страница Алексея Малышева в «ВК» Киберспортсмен Алексей Малышев.

Раздетым по пояс и в крови 23-летнего победителя международных чемпионатов по киберспорту нашли возле гаражей на улице Зелёной в городе Никольское. Молодой человек с травмами, характерными для падения с высоты, был экстренно доставлен в гатчинскую больницу, но спасти его жизнь не удалось. В настоящий момент следователи пытаются выяснить, что именно произошло с молодым человеком.

Алексей Малышев закончил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого летом 2021 года. Он являлся куратором команды Политеха по киберспорту, но после окончания вуза в команде уже не состоял.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября российская команда Team Spirit заняла первое место на чемпионате The International 10 по игре Dota 2, который прошёл в Бухаресте, и, таким образом, получила награду в размере $18,2 млн.

Читайте также: Российская киберспортивная команда Team Spirit получит за победу $18,2 млн