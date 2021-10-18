Донецк, , 11:49 — REGNUM Из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Куйбышевском районе Донецка произошел пожар на заводе алюминиевых профилей. Об этом 18 октября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Сегодня утром ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, в результате попадания боеприпаса фиксируется возгорание на заводе алюминиевых профилей», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также в результате обстрела были повреждены пять жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).