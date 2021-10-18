Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 18 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Пострадавшая от лавы площадь на острове Пальма составляет 789,6 га. Об этом говорится в сообщении Европейской спутниковой системы дистанционного мониторинга Земли «Коперник» в Twitter.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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Также, согласно опубликованным данным, в общей сложности 1 835 зданий были разрушены потоком лавы.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха в Испании продолжается с середины сентября 2021 года.