Сеул, 18 октября 2021, 11:47 — REGNUM 17 октября власти Южной Кореи выразили глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношения синтоистскому храму Ясукуни, который считается символом японского милитаризма. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В заявлении содержался призыв к японскому правительству продемонстрировать готовность улучшить отношения между Сеулом и Токио, а также задуматься о прошлом.
Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели 15 октября телефонные переговоры.
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