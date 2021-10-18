Сеул, , 11:47 — REGNUM 17 октября власти Южной Кореи выразили глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношения синтоистскому храму Ясукуни, который считается символом японского милитаризма. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Фумио Кисида Kremlin.ru

В заявлении содержался призыв к японскому правительству продемонстрировать готовность улучшить отношения между Сеулом и Токио, а также задуматься о прошлом.

Напомним, что в храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели 15 октября телефонные переговоры.

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