Вологда, 18 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Вологде пропала девятилетняя девочка. Ребенка третьи сутки ищут правоохранители и волонтеры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

(сс) Jordan McDonald Девочка

По данным ведомства, девочка ушла из дома 16 октября около 10 часов утра. Известно, что семья ребенка стоит на учете как неблагополучная.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в центре Вологды житель Подмосковья похитил 12-летнюю девочку.