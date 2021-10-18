Вашингтон, 18 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Досье с компроматом против бывшего президента США Дональда Трампа, которое составил бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, не является до конца достоверным. В этом сам автор призвался в документальном фильме о нём, отрывки из которого были опубликованы телеканалом ABC News, сообщает CNN.

Кайсин Сергей ИА Красная Весна Трамп

Читайте также: Бывший сотрудник MI-6 подготовил новое досье на экс-президента США Трампа

«Я готов признать, что не всё в досье на 100% точно», — сказал Стил.

При этом бывший сотрудник МИ-6 подтвердил, что большинство утверждений, содержащихся в досье, являются точными и достоверными.

«Я поддерживаю проделанную нами работу, источники, которые у нас были, и профессионализм, с которым мы собирали материал», — отметил Стил.

В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Дональда Трампа. При этом сам Трамп не раз называл досье фальшивкой.

Напомним, непроверенное досье Стила стало одним из самых спорных аспектов расследования ФБР в отношении Дональда Трампа и России, которое вылилось в расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Многие из утверждений бывшего сотрудника МИ-6 так и не были доказаны, несмотря на усилия ФБР и годы работы следователей Конгресса США, изучающих заявления, касающиеся бывшего главы Белого дома и России.

Также по теме: Трамп призвал экстрадировать в США бывшего агента спецслужб Стила

Как сообщало ИА REGNUM, сбор компромата на Трампа начался в 2015 году, заказчиками этой информации стали члены Республиканской партии из числа критиков экс-главы США. Заказ изначально выполняла компания Fusion GPS, затем к работе над «досье» подключился Стил. ФБР и Министерство юстиции США заявили членам Конгресса США, что подлинность материалов в «досье» на Трампа сомнительна и ничем не подтверждена.