Ярославль, , 11:45 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин покинул свой пост. Об этом сообщает портал «Ярньюс».

Кирилл Сорокин Yarregion.ru

Кирилл Сорокин был одной из влиятельных фигур в администрации ушедшего в отставку экс-губернатора Дмитрия Миронова. Сорокин курировал управление протокола губернатора и организационно-контрольное управление.

Сама администрация губернатора была создана именно при Дмитрии Миронове, ранее такой структуры в областной власти не было.

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