В Ярославле уволился первый заместитель главы администрации губернатора
Ярославль, 18 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин покинул свой пост. Об этом сообщает портал «Ярньюс».
Yarregion.ru
Кирилл Сорокин
Кирилл Сорокин был одной из влиятельных фигур в администрации ушедшего в отставку экс-губернатора Дмитрия Миронова. Сорокин курировал управление протокола губернатора и организационно-контрольное управление.
Сама администрация губернатора была создана именно при Дмитрии Миронове, ранее такой структуры в областной власти не было.