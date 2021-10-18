Ярославль, 18 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин покинул свой пост. Об этом сообщает портал «Ярньюс».

Yarregion.ru Кирилл Сорокин

Кирилл Сорокин был одной из влиятельных фигур в администрации ушедшего в отставку экс-губернатора Дмитрия Миронова. Сорокин курировал управление протокола губернатора и организационно-контрольное управление.

Сама администрация губернатора была создана именно при Дмитрии Миронове, ранее такой структуры в областной власти не было.