Омск, 18 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. По состоянию на 18 октября в Омской области прививку от COVID-19 сделали 651 392 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

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Уточняется, что оба компонента вакцины от коронавируса получили уже 548 627 жителей Омской области.

По данным областного минздрава, в настоящее время в регионе имеется запас вакцин в количестве 286 379 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 октября коронавирус выявлен у 91 311 жителей Омской области.