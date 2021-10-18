Москва, , 11:43 — REGNUM Большинство из препаратов, которые населению предписывают как качестве вакцин от коронавируса, таковыми не являются, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передаче «Смысл игры» на канале в YouTube.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хороши, или нет вакцины — отдельный вопрос. Нужны ли вакцины, которые всегда наращивают антитела в случае ковида и других заболеваний, это тоже отдельный вопрос. Уже ясно, что не нужны. Но являются ли вакцинами большинство из тех лекарств, которые впаривают всему человечеству и называют таковыми? Это же тоже важно. В этом же есть загадка, что на самом-то деле никакими вакцинами эти лекарства не являются, но впаривают их как вакцины, которые тоже не нужны, но которые хотя бы традиционные», — описал суть проблемы Кургинян.

Эксперт также кратко описал принцип работы традиционной вакцины. Для создания ее берется источник заболевания (бактерия, или вирус), а затем вводится в организм в разумно уменьшенной дозе, после чего организм заболевает болезнью, которая вносится, но в легкой форме из-за небольшой дозы. Слегка переболев организм мобилизует иммунную систему, накапливает антитела и после этого становится менее восприимчивым к инфекции. При этом, антитела работают как надо только в определенных случаях, а бывают случаи, когда они мешают борьбе с инфекцией или же вовсе усиливают ее.

«Я сейчас хочу сказать о другом, казалось бы простом, но недостаточно понятном. О том, что лежит в основе любого традиционного вакцинирования. В сущности, вакциной в строгом смысле слова можно назвать только то, что я описал. И если уж кто-то считает, что всех надо вакцинировать от ужасного ковида, так вакцинируйте как следует! Я уже невесть сколько сказал и привел, что это бессмысленно в случае этих заболеваний. Но по крайней мере если кто-то верит в вакцину, пусть он ее впаривает, но он же нее впаривает! А это-то не понимается, или недостаточно понимается», — добавил эксперт.

Он добавил, что традиционные вакцины лучше ведут борьбу с бактериями, чем с вирусами, хотя есть вакцины, помогающие против определенных вирусов. Но дело в том, что такие вакцины, созданные по методикам конца 19 века, предъявляют организму на опознание весь вирус целиком. Либо в виде живого ослабленного вируса, либо в виде инактивированного вируса.

«Наиболее ядреными являются традиционные вакцины, предъявляющие иммунитету организма живой ослабленный вирус. Но с этим сопряжены и возможности, и опасности. Потому что живой ослабленный вирус может теоретически в вакцине заново окрепнуть и заново вызывать заболевание», — продолжил Кургинян, добавив, что нечто такое было при эпидемии полиомиелита, потому геном вируса полиомиелита записан на РНК, а не на ДНК как у оспы, а потому механизм воспроизводства вируса становится менее точным, что чревато ускоренным накоплением мутаций, что может возвратить ослабленном вирусу его опасные свойства.

Против нового коронавируса тоже существуют традиционные вакцины. При этом, используются только инактивированные, то есть убитые вирусы. К ним относятся российская «КовиВак», а из иноземных — две китайские вакцины Sinofarm и CoronaVac, а также индийский Covaxin. Но существуют и нетрадиционные вакцины, которые делятся на генетические и биоинженерные.

Генетические вакцины заставляют клетки вакцинированного человека производить белки с поверхности опасного вируса. В случае коронавируса — это белок-шип. Если речь идет об мРНК-вакцинах (Pfizer и Moderna) берутся наночастицы с жировой оболочкой и стимулируются их проникновение сквозь клеточную мембрану. Попав внутрь клетки, наночастицы сбрасывают оболочку и предъявляют клетке для производства не весь геном вируса, а код, с помощью которого может воспроизводиться специфический белок-шип. Это белок-шип, произведенный рибосомами, фиксируется иммунной системой организма и создает иммунный ответ на белок-шип.

Российская генетическая вакцина Спутник-V, разработанный на основе аденовируса, создающего инфекции верхних дыхательных путей. Аденовирусная инфекция — это неприятное, но не очень тяжелое заболевание, которые могут вообще не вызывать симптомов. Эти аденовирусы используются в качестве вирусного вектора для генной терапии. Вирусные векторы используются для доставки генетического материала в клетки. То есть речь в случае с коронавирусом идет о его шип-белке в форме ДНК, который потом переписывается на мРНК, а затем мРНК начинает производить белок-шип.

«Эти генетические вакцины, в отличие от традиционных, являются инновационным продуктом, который впервые начал применяться массово для профилактики COVID-19. То есть зачем-то к экспериментальностью, порожденный ускоренным выпуском лекарств, добавляется экспериментальность самих лекарств, которые для успокоения и только для него названы вакцинами. Пусть бы кто-нибудь мне объяснил, зачем нужно такое приумножение такой экспериментальности в купе с исторически беспрецедентным масштабом применения лекарств, фактически навязываемых человечеству. Это что все такое? Это малый эпизод?», — задал вопрос Кургинян.