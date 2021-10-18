Москва, 18 октября 2021, 11:43 — REGNUM Большинство из препаратов, которые населению предписывают как качестве вакцин от коронавируса, таковыми не являются, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передаче «Смысл игры» на канале в YouTube.
Эксперт также кратко описал принцип работы традиционной вакцины. Для создания ее берется источник заболевания (бактерия, или вирус), а затем вводится в организм в разумно уменьшенной дозе, после чего организм заболевает болезнью, которая вносится, но в легкой форме из-за небольшой дозы. Слегка переболев организм мобилизует иммунную систему, накапливает антитела и после этого становится менее восприимчивым к инфекции. При этом, антитела работают как надо только в определенных случаях, а бывают случаи, когда они мешают борьбе с инфекцией или же вовсе усиливают ее.
Он добавил, что традиционные вакцины лучше ведут борьбу с бактериями, чем с вирусами, хотя есть вакцины, помогающие против определенных вирусов. Но дело в том, что такие вакцины, созданные по методикам конца 19 века, предъявляют организму на опознание весь вирус целиком. Либо в виде живого ослабленного вируса, либо в виде инактивированного вируса.
Против нового коронавируса тоже существуют традиционные вакцины. При этом, используются только инактивированные, то есть убитые вирусы. К ним относятся российская «КовиВак», а из иноземных — две китайские вакцины Sinofarm и CoronaVac, а также индийский Covaxin. Но существуют и нетрадиционные вакцины, которые делятся на генетические и биоинженерные.
Генетические вакцины заставляют клетки вакцинированного человека производить белки с поверхности опасного вируса. В случае коронавируса — это белок-шип. Если речь идет об мРНК-вакцинах (Pfizer и Moderna) берутся наночастицы с жировой оболочкой и стимулируются их проникновение сквозь клеточную мембрану. Попав внутрь клетки, наночастицы сбрасывают оболочку и предъявляют клетке для производства не весь геном вируса, а код, с помощью которого может воспроизводиться специфический белок-шип. Это белок-шип, произведенный рибосомами, фиксируется иммунной системой организма и создает иммунный ответ на белок-шип.
Российская генетическая вакцина Спутник-V, разработанный на основе аденовируса, создающего инфекции верхних дыхательных путей. Аденовирусная инфекция — это неприятное, но не очень тяжелое заболевание, которые могут вообще не вызывать симптомов. Эти аденовирусы используются в качестве вирусного вектора для генной терапии. Вирусные векторы используются для доставки генетического материала в клетки. То есть речь в случае с коронавирусом идет о его шип-белке в форме ДНК, который потом переписывается на мРНК, а затем мРНК начинает производить белок-шип.