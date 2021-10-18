Сент-Питерсберг, США, 18 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась с 13-го на 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 18 октября сообщается на сайте организации.

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Анастасия Павлюченкова

В топ-10 вернулась японская теннисистка Наоми Осака и вошла представительница Туниса Онс Жабер. Ига Свёнтек из Польши опустилась с четвёртого на 11-е место.

Рейтинг WTA от 18 октября:

  1. Эшли Барти (Австралия) — 9 077 очков;
  2. Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 115;
  3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5 320;
  4. Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 748;
  5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 425;
  6. Элина Свитолина (Украина) — 4 096;
  7. Мария Саккари (Греция) — 4 005;
  8. Онс Жабер (Тунис) — 3 500;
  9. Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 365;
  10. Наоми Осака (Япония) — 3 326.