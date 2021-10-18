Сент-Питерсберг, США, 18 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась с 13-го на 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 18 октября сообщается на сайте организации.

Www.wtatennis.com Анастасия Павлюченкова

В топ-10 вернулась японская теннисистка Наоми Осака и вошла представительница Туниса Онс Жабер. Ига Свёнтек из Польши опустилась с четвёртого на 11-е место.

Рейтинг WTA от 18 октября: