Павлюченкова потеряла три места в рейтинге WTA
Сент-Питерсберг, США, 18 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась с 13-го на 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 18 октября сообщается на сайте организации.
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Анастасия Павлюченкова
В топ-10 вернулась японская теннисистка Наоми Осака и вошла представительница Туниса Онс Жабер. Ига Свёнтек из Польши опустилась с четвёртого на 11-е место.
Рейтинг WTA от 18 октября:
- Эшли Барти (Австралия) — 9 077 очков;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 7 115;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5 320;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 748;
- Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 425;
- Элина Свитолина (Украина) — 4 096;
- Мария Саккари (Греция) — 4 005;
- Онс Жабер (Тунис) — 3 500;
- Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 365;
- Наоми Осака (Япония) — 3 326.