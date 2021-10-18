В Ингушетии откроют птицекомплекс по переработке мяса индейки
Магас, 18 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Ингушетии построен птицекомплекс «Южный» по переработке мяса индейки. Он будет запущен до конца октября 2021 года в Малгобекском районе, сообщили 18 октября в пресс-службе правительства республики.
На реализацию проекта по глубокой переработке мяса было направлено 3,8 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 468 новых рабочих мест, из которых 122 — высокопроизводительных. На комбинате птицу будут выращивать, для чего создано шесть корпусов, и тут же перерабатывать.
При выходе на проектную мощность комплекс «Южный» будет производить до 10 235 тонн мясной продукции в год. При этом в ассортименте будут присутствовать как охлажденное и замороженное мясо, так и полуфабрикаты и готовая продукция, в том числе копченая грудинка, сосиски, колбасы, копченая индейка.
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