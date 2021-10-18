Магас, 18 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Ингушетии построен птицекомплекс «Южный» по переработке мяса индейки. Он будет запущен до конца октября 2021 года в Малгобекском районе, сообщили 18 октября в пресс-службе правительства республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Индейка

На реализацию проекта по глубокой переработке мяса было направлено 3,8 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 468 новых рабочих мест, из которых 122 — высокопроизводительных. На комбинате птицу будут выращивать, для чего создано шесть корпусов, и тут же перерабатывать.

При выходе на проектную мощность комплекс «Южный» будет производить до 10 235 тонн мясной продукции в год. При этом в ассортименте будут присутствовать как охлажденное и замороженное мясо, так и полуфабрикаты и готовая продукция, в том числе копченая грудинка, сосиски, колбасы, копченая индейка.

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