Саратов, 18 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на утро 18 октября выявили 408 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекордный показатель прироста зараженных за сутки с начала эпидемии. Накануне был подтвержден 401 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений коронавирусом с начала пандемии достигло 95 176 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Большинство новых носителей вируса составляют граждане старше 60 лет — 169 человек. У 205 жителей с подтвержденным заражением — пневмония. Бессимптомно инфекция протекает у семи человек.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлении 228 человек, всего справились с инфекцией 85 332 жителя области.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек, накануне было зарегистрировано 20 летальных случаев в области. Всего в регионе от COVID-19 скончались 3503 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест, полагая, что таким образом повысится темп вакцинации от коронавируса. Планируется, что новая система заработает уже в течение недели.