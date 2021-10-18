Москва, 18 октября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Под занавес минувшей недели пара доллар/рубль нарушила целостность уровня 71 руб. и впервые с середины прошлого года коснулась области 70,75 руб., завершив торги неподалеку от нижней границы обновленного диапазона. В понедельник, 18 октября, котировки открылись небольшим «гэпом вверх», расположившись на отметке 71 руб. в попытках определиться с вектором дальнейшего движения. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По его словам, рубль пережил еще одну плодотворную неделю с оглядкой на нефть, которая ранее сегодня уже добралась до уровня 86 долларов за баррель. При этом дальнейший подъем российской валюты застопорился за счет некоторого оживления интереса к доллару на международной арене после ослабления во второй половине прошлой недели, отметил он.

Эксперт добавил, что во многом угасание спроса на риск связано со слабой китайской статистикой — в третьем квартале экономика Поднебесной показала лишь символический рост, усилив беспокойство по поводу дальнейших темпов восстановления мирового ВВП в условиях пандемии.

С другой стороны, отметил он, пока нефть продолжает покорять новые максимумы на фоне разрастающегося энергетического кризиса, у рубля есть своего рода подушка безопасности. Более того, добавил эксперт, в России стартовал налоговый период, который традиционно оказывает поддержку национальной валюте, а ожидания дальнейшего повышения ставки Банком России служат дополнительной опорой доя рубля. Однако если игроки решат снять перекупленность на рынке нефти, «россиянин» рискует резко скорректироваться вслед за Brent. В ближайшей перспективе основная борьба будет проходит в районе уровня 71 руб. При условии дальнейшего восстановления USD котировки могут вернуться выше 71,20 руб. до конца торгов, сказал он.