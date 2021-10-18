Берлин, 18 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. На автозаправочных станциях в Германии цена дизельного топлива впервые в истории достигла рекордного значения в €1,555 за литр. Об этом 18 октября сообщает Общегерманский автомобильный клуб (АДАЦ).

Дизельное топливо

По его информации, в результате этого побито прошлое рекордное значение цены на дизтопливо, которое было зафиксировано в августе 2012 года и составляло €1,554 за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рекорд трёхлетней давности обновила цена на нефть на Токийской товарной бирже.