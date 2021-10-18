Джакарта, 18 октября 2021, 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла согласились, что не было значительного прогресса в реализации пяти пунктов, достигнутых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), касающихся конфликта в Мьянме, сообщает Kompas.
«Наши усилия не получили положительного отклика со стороны военных Мьянмы», — заявила Ретно Марсуди.
Глава МИД Индонезии подчеркнула, что народ Мьянмы имеет права и заслуживает мира и процветания. Индонезия будет и впредь уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию народа Мьянмы.
Индонезия и Малайзия разделяют те же опасения по поводу будущего беженцев рохинджа.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжает обсуждать важность сотрудничества в защите индонезийских рабочих-мигрантов в Малайзии.
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