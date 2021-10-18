Джакарта, 18 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла согласились, что не было значительного прогресса в реализации пяти пунктов, достигнутых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), касающихся конфликта в Мьянме, сообщает Kompas.

Zlatica Hoke Беженцы рохинджа

«Наши усилия не получили положительного отклика со стороны военных Мьянмы», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии подчеркнула, что народ Мьянмы имеет права и заслуживает мира и процветания. Индонезия будет и впредь уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию народа Мьянмы.

Индонезия и Малайзия разделяют те же опасения по поводу будущего беженцев рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжает обсуждать важность сотрудничества в защите индонезийских рабочих-мигрантов в Малайзии.