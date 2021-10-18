Биробиджан, 18 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В ЕАО растёт количество новых случаев COVID-19. Еженедельное число заразившихся возросло с 240 до 278, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства региона.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

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В области закрыты на карантин 16 групп в детских садах и сокращается количество свободных мест в ковидных госпиталях (осталось 15%).

«Это связано не только с ростом заболеваемости, но и с тем, что течение болезни становится более тяжелым и долгим. На первое место по заболеваемости вышли лица старше 65 лет — порядка 30 процентов от всех случаев. Это в свою очередь влияет на высокие цифры по летальности. На втором месте — лица активного трудоспособного возраста 30−49 лет. На третьем — возрастная категория «50−64». Это люди, как правило, имеющие осложнённые сопутствующие заболевания», — отметил главный санитарный врач Еврейской автономии Павел Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три недели эпидемиологическая ситуация в ЕАО продолжала ухудшаться. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,2, хотя раньше был меньше единицы.