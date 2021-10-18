Москва, 18 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В продовольственную инфляцию вклад вносят два фактора: удорожание плодоовощной продукции и ускорение роста цен в животноводстве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Максим Решетников

Инфляция в сентябре — начале октября складывалась выше прогнозной траектории, основной вклад вносит продовольственная инфляция, отметил министр.

«Здесь два фактора. Первый — удорожание плодоовощной продукции, идет существенное отставание по темпам уборки урожая и от прошлого года, и от прогнозных значений Минсельхоза, как следствие — нетипичное для этого периода удорожание овощей и фруктов», — сказал он.

По его словам, «в сентябре цены выросли на 1,8% к августу, при том, что в последние четыре года они всегда традиционно снижались в среднем на 6,5%, а с 1998 года сентябрьская дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды — в 2010 году».

Второй фактор роста инфляции — ускорение роста цен в животноводстве.

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