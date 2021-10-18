Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам первого этапа операции «Бомж-2021» выявлено 214 человек, систематически занимающихся бродяжничеством. 54 из них поставлены на учёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Василий Шульженко. Диоген (Или «Сегодняшний бомж»)

При этом с учёта снято 116 лиц в связи со смертью, обретением постоянного места жительства или заключением в тюрьму.

«В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи направлены 18 человек, в том числе, 12 — в Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс», — отметили в ведомстве.

Добавим, что 18 октября в республике стартовал второй этап операции, которая направлена на своевременную постановку на учёт бездомных граждан, а также на предупреждение нарушений с их стороны или против них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перед судом в республике предстал бездомный по обвинению в нападении на двух малолетних девочек.

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