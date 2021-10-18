Мурманск, 18 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Мурманской области ухудшается ситуация по заболеваемости ковидом. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил глава региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация ухудшается. Да, нет критичного увеличения больных и госпитализированных, но это не означает что эта ситуация нас не застанет. Мы должны быть к этому готовы […] Прошу всех понимать, что ситуация с коронавирусом осложняется. Поэтому прошу всех, кто не вакцинировался, это сделать», — заявил губернатор.

Он также сообщил, что Мурманская область занимает 27 место по количеству привитых от ковида и на 32 — по темпам вакцинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся более 16,4 тысяч человек.