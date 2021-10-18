Выгоничский район, Брянская область, 18 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Почти три килограмма сильнодействующего синтетического наркотика изъяли оперативники у 43-летнего жителя Пермского края в Выгоничском районе Брянской области, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Politros.com Задержание

По версии полиции, злоумышленник планировал сбыть наркотик на территории Брянской области и в других регионов России. Во время задержания у мужчины изъяли шесть полимерных пакетов. Экспертиза установила, что в них находится 2,9 килограмма мефедрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, до суда он будет находиться под стражей.