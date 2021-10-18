Москва, , 13:17 — REGNUM Значительная часть «макрофинансовой» помощи ЕС Украине уйдет на обслуживание кредитов. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Владимир Зеленский и ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Формально деньги в размере 600 млн. евро из т.н. макрофинансовой помощи пойдут на продолжение помощи Украине в рамках двух проектов — одного проекта по ассоциации и второго проекта — соседства», — заявил эксперт.

«Украина с 2014 года (и даже еще раньше) получила достаточно кредитов. Их надо обслуживать», — пояснил Борисов.

«То есть часть этих денег пойдет на обслуживание ранее выделенных кредитов. Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что будет рассмотрено более тесное сотрудничество с Киевом в строительстве газохранилищ» — заключил эксперт.

Напомним, что в Киеве 12 октября текущего года состоялся саммит «Украина-ЕС», в рамках которого обсуждались вопросы политического, военного, экономического и энергетического сотрудничества. Представители ЕС призвали Украину к реформированию Конституционного суда и судебной системы в целом.