Омск, 18 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 диагностировали у 396 человек, в том числе 328 лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в региональном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии, по данным оперштаба региона, в Омской области выявлено 91 311 носителей коронавируса.

Напомним, 17 октября коронавирус выявили у 397 жителей региона.