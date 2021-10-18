Нальчик, 18 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в эти дни отмечают 80-летие бывшего руководителя республики Валерия Кокова. Памятные мероприятия состоялись у памятника, установленного на малой родине политического деятеля в селении Дыгулыбгей городского округа Баксан, сообщили 18 октября в пресс-службе главы и правительства субъекта РФ.

Пресс-служба главы КБР У памятника Валерию Кокову

Возглавлявший Кабардино-Балкарию в течение 13 лет, начиная с 1992 года, Валерий Коков снискал себе уважение и добрую память жителей региона, коллег по губернаторскому корпусу и руководства Российской Федерации. С инициативой создания памятника ему выступили земляки первого главы республики — жители города Баксана. Автором монумента стал Станислав Катони.

В памятной церемонии приняли участие глава КБР Казбек Коков — сын Валерия Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители органов власти республики, родные экс-главы КБР и местные жители.

В честь 80-летия со дня рождения первого главы Кабардино-Балкарии Валерия Кокова в республике 16−17 октября прошел IX Всероссийский мастерский турнир по смешанным боевым единоборствам ММА.