Барнаул, 18 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где суточное число жертв от COVID-19 уже достигало рекордные 30 человек, ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. Помимо этого, согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона, привиться должны лица с хроническими заболеваниями и волонтеры.

Samadm.ru Вакцинация

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Кроме того, теперь работодателям необходимо привить 80% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели также в Иркутской области: с 16 октября 2021 года там пожилых людей, прививки должны обязательно получить медработники, госслужащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.

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