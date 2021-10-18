Ярославль, 18 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославле часть памятника природы — Павловской рощи в Дзержинском районе — хотят отгородить глухим забором. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы.

Фрагмент государственной экологической экспертизы План ограждения территории рощи

Установить забор хочет АО «Ярославльводоканал». Рядом с рощей находится Северная водопроводная станция, снабжающая водой значительную часть города. На территории станции находится открытый водозабор из Волги.

Согласно нормативам, у водозабора должна быть охранная зона — 200 метров выше по течению. Почему такой зоны не было раньше, в материалах не указано, но теперь её надо создать, отгородив часть рощи глухим забором.

Сейчас подготовлена комплексная оценка воздействия на окружающую среду намечаемых изменений. В ней говорится, что часть рощи будет изъята из общественного пользования.

«Возведение глухого ограждения по границе первого пояса ЗСО водозаборных сооружений приведет фактически к изъятию из парка значительной части рекреационной территории и перекрытию существующих асфальтированных дорожек, используемых гражданами для прогулок, что в свою очередь приведет к большей рекреационной нагрузке на почву (начнется её вытаптывание) и, следовательно, приведёт к ухудшению условий для развития растительного покрова парка. В тоже время, отказ от организации первого пояса ЗСО на рассматриваемой территории будет неприемлемым с точки зрения действующих норм санитарного законодательства», — говорится в тексте комплексной оценки.

Как следует из приведённых документов, огородить предстоит территорию примерно 100 на 150 метров, жители потеряют более 150 метров береговой линии и 15 тысяч квадратных метров рощи. Будет перекрыта дорожка, ведущая к Волге по южной стороне рощи.

Согласно проекту постановления правительства области, на этой территории будет выделена «зона ограниченного хозяйственного использования». Пока остаётся непонятным, почему санитарно-защитную зону водозабора потребовалось расширять именно сейчас. Ведь построен водозабор был ещё в 1980 году.

Вряд ли это решение понравится жителям самого крупного в городе Дзержинского района. Роща является традиционным местом отдыха и прогулок.

ИА REGNUM запросило комментарии по этой ситуации в правительстве региона.