В Ярославле часть Павловской рощи хотят отгородить глухим забором
Ярославль, 18 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославле часть памятника природы — Павловской рощи в Дзержинском районе — хотят отгородить глухим забором. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы.
Установить забор хочет АО «Ярославльводоканал». Рядом с рощей находится Северная водопроводная станция, снабжающая водой значительную часть города. На территории станции находится открытый водозабор из Волги.
Согласно нормативам, у водозабора должна быть охранная зона — 200 метров выше по течению. Почему такой зоны не было раньше, в материалах не указано, но теперь её надо создать, отгородив часть рощи глухим забором.
Сейчас подготовлена комплексная оценка воздействия на окружающую среду намечаемых изменений. В ней говорится, что часть рощи будет изъята из общественного пользования.
Как следует из приведённых документов, огородить предстоит территорию примерно 100 на 150 метров, жители потеряют более 150 метров береговой линии и 15 тысяч квадратных метров рощи. Будет перекрыта дорожка, ведущая к Волге по южной стороне рощи.
Согласно проекту постановления правительства области, на этой территории будет выделена «зона ограниченного хозяйственного использования». Пока остаётся непонятным, почему санитарно-защитную зону водозабора потребовалось расширять именно сейчас. Ведь построен водозабор был ещё в 1980 году.
Вряд ли это решение понравится жителям самого крупного в городе Дзержинского района. Роща является традиционным местом отдыха и прогулок.
ИА REGNUM запросило комментарии по этой ситуации в правительстве региона.