Чебоксары, 18 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Чувашии сухую тёплую погоду сменит неустойчивая погода с резкими перепадами температуры. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире — трансляция»

По его словам, причиной смены погоды с 19 октября станут атлантические циклоны, которые принесут так называемые «погодные качели» с резкими перепадами температуры, атмосферного давления и усилением ветра.

Ожидается, что 19 октября пройдут небольшие локальные дожди, днём будет +6…+8 градусов, а вечером может выпасть первый снег. В последующие два дня, 20—21 октября, похолодает до минусовых значений, также прогнозируется небольшой снег. 21 октября ожидается дождь со снегом, но к вечеру начнётся потепление.

По предварительным данным, 22 октября в Чувашии температура поднимется до +13…+15 градусов, 23 октября будет сравнительно тепло, а 24 октября вновь могут пройти небольшие дожди.

Новое похолодание прогнозируется 25 октября. По словам синоптика-любителя, есть вероятность формирования первого снежного покрова.