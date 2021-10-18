Кронштадт, Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения после пожара в квартире одного из домов в Кронштадте тел троих человек. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

61.mchs.gov.ru Пожар

«По предварительным данным пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, а причиной смерти погибших является отравление угарным газом», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сообщение о пожаре в квартире поступило на пульт дежурного 18 октября в 03:28 мск. В двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома 17 по улице Пролетарской в Кронштадте выгорела комната площадью 15 кв. метров. В квартире были обнаружены три человек, которых передали медикам, но спасти пострадавших не удалось. Погибшие — двое мужчин 80 и 49-лет, а также 82-летняя женщина.