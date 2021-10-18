Астрахань, 18 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Астраханской области 18 октября подтверждено 236 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 63 тыс. 295 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1323 человека.

За весь период 1835 человек скончались. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.