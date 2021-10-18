Биробиджан, 18 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Еврейской автономии настолько сложная, что руководство региона обсудило с региональным управлением Роспотребнадзора возможность введения пропускного режима по QR-кодам. Сейчас прорабатывается алгоритм реализации этой меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе правительства ЕАО.

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Вход по QR-кодам планируется внедрить при посещении культурно-досуговых учреждений, крупных торговых центров и прочих мест массового посещения людей.

«После всесторонней проработки проблемы возможные пути развития ситуации будут рассмотрены на заседании очередного оперативного штаба, а итоговое решение — утверждено постановлением губернатора Еврейской автономной области», — анонсировали в пресс-службе правительства региона.

Поводом для обсуждения этой меры стало то, что за последние три недели эпидемиологическая ситуация в ЕАО продолжала ухудшаться. Коэффициент распространения инфекции вырос до 1,2, хотя раньше был меньше единицы, отметил руководитель территориального управления Роспотребнадзора Павел Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач ЕАО призвал жителей Еврейской автономии прививаться от COVID-19 и не отказываться от вакцинации детей от гриппа. По его словам, эпидемиологический сезон в регионе ожидается очень сложный.