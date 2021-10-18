Вашингтон, 18 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В сети появилась фотография редкой модели BMW M3 в версии Frozen Black Edition, которая будет продана на американской онлайн-площадке Bring a Trailer. Снимок размещен на сайте компании.

Bring a Trailer BMW M3 Frozen Black Edition

Тираж спецверсии составляет 20 штук. Продавец планирует выручить за своё авто 50 тыс. долларов (около 3,55 млн рублей).

Внешне автомобиль выделяется матовым черным окрасом кузова, красными суппортами и чёрными колёсными дисками. Внутри машина обтянута чёрной кожей с красной прострочкой. Мультируль также покрыт чёрной кожей с красными акцентами.

В качестве силового агрегата у автомобиля имеется четырёхлитровый силовой агрегат V8. Он способен разогнать автомобиль до «сотни» всего за 4,6 секунды. Это последняя модель с таким «движком».

Ранее в Бельгии на аукционе Bonhams был выставлен на торги редкий родстер BMW Z1. Выставленный на продажу экземпляр — один из 228, получивших вишневый оттенок Magic Violet.

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