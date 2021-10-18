Ла-Пас, 18 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Боливии объявила о скорой публикации документов, связанных с делом о государственном перевороте, в частности тех, которые свидетельствуют об отсутствии мошенничества на выборах 2019 года. Об этом заявил в интервью телеканалу Bolivia TV генеральный прокурор Боливии Вильфредо Чавес.

Pixabay.com Боливия в цветах национального флага

Он подтвердил, что результаты рассмотрения и анализа протоколов выборов 2019, которые вновь и вновь пересматривались экспертами по просьбе правительства президента Луиса Арсе, станут достоянием общественности.

Таким образом, Чавес отметил, что боливийцы смогут убедиться, что не было совершено никакого мошенничества, на котором правые силы настаивали для оправдания государственного переворота против тогдашнего конституционного президента Эво Моралеса.

Информация, полученная в ходе расследования, будет доступна для ознакомления на цифровых платформах через специальную ссылку, созданную аппаратом омбудсмена. Боливийцы внутри страны и за ее пределами смогут получить к нему доступ, и, помимо исходных данных протоколов выборов, будут доступны и другие документы, объясняющие детали дела.

Чавес настаивает на прозрачности и профессионализме работы, проведенной группой, назначенной для расследования, которая проанализировала один за другим 34 555 протоколов избирательных участков из девяти департаментов, что эквивалентно совокупности этих документов, аккредитованных официальными данными.

Результаты расследования совпали с результатами десятка других данных исследовательских центров и университетов разных стран, которые отвергли версию о мошенничестве, статистически доказав победу Эво Моралеса в первом туре по результатам голосования.