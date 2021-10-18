Москва, 18 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Публикации в социальных сетях о скандале вокруг испытаний на краповый берет в Ставропольском крае могут во многом не соответствовать действительности. В ситуации разберутся советы «краповых беретов», сообщил основатель организации «Братство краповых беретов «Витязь», Герой России Сергей Лысюк 18 октября РИА Новости.

Александр Полегенько ИА REGNUM Марш-бросок

Ранее в сети появились видеоролики и сообщения о якобы драках и конфликтах, которые произошли из-за нечестного прохождения бойцами спецназа Росгвардии испытаний на краповый берет. Некоторых, предположительно, во время испытаний подвозили на автомобилях.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, как сообщало ИА REGNUM, опроверг информацию о драках.

По словам Лысюка, сведения из социальных сетей проанализируют в двух организациях. Это Главный совет краповых беретов Росгвардии и Главный совет военнослужащих запаса, имеющих право ношения крапового берета. Сам Лысюк входит в состав советов.

Он добавил, что в публикациях «много эмоций» и спекуляций. Это, к примеру, сообщения о событиях двухлетней давности.

«Выкладывают информацию и видео, когда произведен съём за невыполнение упражнения, а говорят, что упражнение выполнили, и за это дали берет», — подчеркнул Лысюк.

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