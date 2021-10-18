Москва, 18 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Экономика переходит к устойчивому росту, улучшается ситуация на рынке труда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Economy.gov.ru Максим Решетников

«Улучшается ситуация на рынке труда, в августе уровень безработицы, численность занятых вернулась к доковидным показателям», — сказал министр.

По его словам, продолжают расти реальные заработные платы, рост на 3,2% год к году за первые семь месяцев.