Москва, 18 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Одна из двух ниток российского газопровода «Северный поток — 2» заполнена техническим газом. Об этом сообщил оператор трубопровода Nord Stream 2.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

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Уточняется, что процедура по заполнению газом первой нитки газопровода была завершена 18 октября.

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — подчеркнули в компании.

Также сообщается, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что газопровод «Северный поток — 2» технически готов к запуску, осталось лишь получить разрешение от Германии.

Напомним, заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» началось 4 октября. После заполнения нитки до нужных показателей начнётся дальнейшее тестирование системы.