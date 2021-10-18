Джакарта, 18 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди продолжает обсуждать важность сотрудничества в защите индонезийских рабочих-мигрантов в Малайзии, сообщает Kompas.

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Глава МИД Индонезии призвала немедленно подписать меморандум о взаимопонимании, касающийся защиты индонезийских граждан в Малайзии.

Ретно Марсуди также попросила Малайзию обеспечить удобство в реализации депортации индонезийских граждан из центров содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии вместе с министром иностранных дел Малайзии согласились признать сертификаты о вакцинации.