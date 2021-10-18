Уфа, 18 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Башкирии более 500 классов в 242 школах закрыли на карантин из-за SARS-CoV-2. Об этом 18 октября сообщила глава Роспотребнадзора по региону Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По ее словам, всего на карантин закрыто 543 класса в школах региона. При этом в 69 организациях среднего профессионального образования зафиксировали 222 случая заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 октября в Башкирии за сутки выявили 660 новых носителей коронавируса.