Киев, 18 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. За минувшую неделю смертность от COVID-19 на Украине выросла на 22%, а число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом — на 11%. Об этом 18 октября заявил на брифинге заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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«Количество инфицированных COVID-19 в стране стремительно увеличивается. За неделю у нас более 105 тыс. новых случаев заражения, что на 11% больше, чем неделей ранее. Рост летальных случаев — 2 300 — больше на 22%», — сказал он.

Также Кузин добавил, что в настоящее время в медучреждениях уже заняты 57% мест, которые приготовлены для заразившихся SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «красный» уровень эпидемической опасности, при котором действуют наиболее строгие санитарные ограничения, ввели с 18 октября из-за пандемии коронавируса на территории Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей Украины.