Москва, 18 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG стремится как можно скорее предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности, сообщили в пресс-службе компании.

Nord-stream2.com Газопровод

«Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее. О дальнейших технических шагах мы сообщим дополнительно», — сообщили ТАСС в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на энергетическом рынке стран ЕС произошел скачок цен на газ — они выросли в несколько раз.

Президент России Владимир Путин отметил, что Евросоюз последовательно отказывался от системы долгосрочных газовых контрактов и перешел на биржевую торговлю газом, что в итоге и спровоцировало волатильность на газовом рынке.