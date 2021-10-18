Тулун, Иркутская область, 18 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Иркутской области вынесен обвинительный приговор, так называемому «тулунскому маньяку». Сегодня, 18 октября, суд приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как сообщает 18 октября территориальное СУ СК РФ, 52-летний житель города Тулуна признан виновным в многочисленных изнасилованиях и убийствах женщин.

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«В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме — под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Тулуна, обвиняемого в серии изнасилований и убийствах двух женщин начали рассматривать с суде еще в марте 2021 года.

По данным следствия, все изнасилования и убийства были совершены с 1992 по январь 2019 года. Каждой из своих жертв насильник угрожал ножом и отводил в безлюдные места. Долгое время нападения оставались нераскрытыми, поскольку обвиняемый тщательно скрывал следы преступлений.

Потребовалось исследовать биологические образцы более 15 тыс. человек, прежде чем генетический профиль одного из них совпал с ДНК нападавшего. Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.

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