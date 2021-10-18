Благовещенск, 18 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Томпонском районе Якутии мужчина рубил даурские лиственницы, занесённые в Красную книгу. Возбуждено уголовное уголовное дело, оно уже передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Алексей Лазарев Лиственница и подъездной круг у дома-музея

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Вырубка редких лиственниц причинила лесному фонду Якутии 397 тыс. рублей ущерба. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Нарушителя намерены обязать оплатить причинённый ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске два чиновника были уволены из-за уничтожения даурской лиственницы. Дерево, высаженное более сто лет назад, выросло из семян, привезённых участником Русско-японской войны.