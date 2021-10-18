Киев, 18 октября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» ОПЗЖ Виктор Медведчук заявляет что у него нет и не было и нет другого гражданства, кроме украинского.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

С таким заявлением он выступил сегодня, 18 октября.

«Я — гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», — отметил политик.

Медведчук уверен в своей невиновности и обещает бороться «за восстановление справедливости и торжество закона», а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто в настоящий момент занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением ему незаконных обвинений.

«То, что президент Зеленский, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство… Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», сказал оппозиционный политик.

В завершение Медведчук пообещал продолжить политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы партии ОПЗЖ, «несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть».

«И это будет борьбу до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет», резюмировал он.