Калуга, 18 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Калужской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил 18 октября на заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Речь идёт о государственных и муниципальных служащих, врачах, учителях, работниках общепита, сферы услуг и торговли, транспорта и социальных работниках.

По состоянию на 18 октября в области вакцинированы 318 тыс. 27 человек. Это 48,9% от плана, которым предусмотрено сделать прививки 650 240 жителям региона. Выйти на плановые показатели область намерена в декабре 2021 года.

Причины роста заболеваемости — низкие темпы вакцинации и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Минздрав региона ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией характеризует как крайне напряженную. По сравнению с серединой сентября 2021 года в два раза выросло и количество госпитализированных, и количество амбулаторных больных.

«Мы видим, как ситуация стремительно развивается в соседних регионах. И мы должны принять все меры для того, чтобы предотвратить и не допустить подобного развития событий в Калужской области», — отметил на заседании регионального правительства Владислав Шапша.