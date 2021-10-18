Баку, 18 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Баку и Доха заключили соглашение об отмене визового режима. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 октября в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани в Баку.

(сс) Christine und Hagen Graf Катар

Байрамов отметил, что требование виз отменяется для всех жителей обоих государств, имеющих общегражданские паспорта. По словам министра, это будет способствовать развитию туризма в странах. Он также сообщил, что на встрече с коллегой из Катара обсуждал вопросы инвестиций в экономику Азербайджана.

Абдулрахман Аль-Тани прибыл в Баку 18 октября. Между ним и Байрамовым прошли переговоры, после чего они вышли для заявления перед представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что глава МИД Катара прибудет в Азербайджан для обсуждения перспектив развития сотрудничества между странами.