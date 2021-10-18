Москва, 18 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В России появится Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его планируется построить в городе Сарове Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили 18 октября в правительстве РФ.

Цитата из х/ф «Девять дней одного года». Реж. Михаил Ромм. 1961. СССР Физики-ядерщики

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, на создание центра будет направлено 5 млрд рублей.

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«В создании НЦФМ принимают участие специалисты «Росатома», учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций», — добавили в правительстве.

Отмечается, что основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT‑ и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Напомним, в августе правительство РФ утвердило положение о совете по развитию центра. Эта структура, в частности, будет утверждать научную программу и программу развития центра, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций.

В правительстве добавили, что «НЦФМ откроет новые возможности для проведения исследований мирового уровня, станет передовой площадкой для подготовки учёных высшей квалификации и укрепления научного потенциала страны».