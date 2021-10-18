Ташкент, 18 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. На заседании законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана обсужден законопроект «О внесении изменений в закон страны «Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистана».

Arian Zwegers Узбекистан

Как сообщает минюст Узбекистана, законопроектом, в случае его принятия, вводятся правила об отличительных признаках президента Узбекистана — его нагрудном знаке и штандарте (флаге).

«В зарубежных странах нагрудный знак и штандарт главы государства вручаются новоизбранному президенту после принесения присяги», — подчёркнули в минюсте.

В ведомстве отметили, что введение данных символов станет знаком уверенности народа и общества в эффективном выполнении сложных задач, поставленных перед президентом.