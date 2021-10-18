Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. На старом направлении трассы А-121 «Сортавала» в Ленинградской области на шесть дней будет ограничена пропускная способность из-за ремонта проезжей части. Об этом 18 октября сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Трасса

Ограничение будет действовать с 21 по 27 октября. За это время дорожные рабочие устранят повреждения и деформации асфальтобетонного покрытия проезжей части на участке старого направления федеральной трассы А-121 «Сортавала» с 44 по 53 км, проходящего в границах Всеволожского и Приозерского районов Ленинградской области, недалеко от деревень Новожилово, Иваново и посёлка при железнодорожной станции Орехово.

«Будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», — сообщил Пузыревский.